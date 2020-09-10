Министр спорта РФ Матыцин вручил знаки отличия ГТО казанским физкультурникам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин вручил золотые знаки отличия физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) шестерым физкультурникам во время визита в Казань. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального оператора ГТО.

Церемония вручения состоялась на территории казанского физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, построенного в рамках национального проекта "Спорт - норма жизни". Помимо Матыцина, в мероприятии приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и мэр Казани Ильсур Метшин. Гости осмотрели комплекс, возведенный к 100-летию образования Татарской АССР, и поприветствовали спортсменов.

"Мы благодарны Татарстану за внимание к спорту и развитию массового и детского спорта, - сказал Матыцин. - Перед нами стоит задача, чтобы в 2030 году 70% жителей России занимались спортом. Строительство такого комплекса - важнейший шаг к реализации этой задачи, мы рады, что федеральный проект "Спорт - норма жизни" дарит возможность семьям, детям заниматься спортом и получать радость. Давайте заниматься спортом, дарить радость, дружить, и чтобы спорт был важной составляющей нашего успеха".

Одним из шестерых награжденных стал председатель профсоюзного комитета казанского стадиона "Трудовые резервы" Александр Алексеевич Коровин. По словам 72-летнего значкиста, он даже не готовился к выполнению нормативов - благодаря ежедневной физической активности он легко справился с испытаниями ГТО. "Жизнь была такова, что вставал рано - в 4 часа утра - и до позднего вечера работал без выходных, - сказал он. - Да, жизнь прошла в таком режиме, поэтому всегда физически подтянут, как спортсмен, расслабляться некогда".

Самыми молодыми значкистами стали Эмилия и Матвей Клименко. Эмилия обладает третьим взрослым разрядом и является призером открытых российских первенств по спортивной акробатике, Матвей на протяжении пяти лет занимается спортивной гимнастикой и выполняет нормативы на третий взрослый разряд. "Занимаюсь акробатикой по четыре часа в день шесть дней в неделю, в будущем хочу стать профессиональной спортсменкой, - рассказала Клименко. - Когда выполняла нормативы, особенно легко дались отжимания и пресс".

В Татарстане функционирует 51 центр тестирования ГТО. За пять лет внедрения к физкультурно-спортивному движению присоединился 737 221 житель региона, из них 451 340 человек приняли участие в выполнении тестов комплекса ГТО. За весь период внедрения комплекса нормативы на знак отличия ГТО выполнили 163 353 татарстанца.