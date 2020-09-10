Чемпион России в прыжках в высоту Иванюк считает, что больше не выступит в 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Прыгун в высоту Илья Иванюк, занявший в Челябинске первое место на чемпионате России по легкой атлетике, считает, что больше не будет соревноваться в текущем сезоне. Об этом он сообщил ТАСС.

Иванюк выиграл чемпионат страны с результатом 2,24 метра. Этот турнир стал для него третьим стартом летнего сезона. Ранее он выступил на Кубке России (2,30 м) и чемпионате Центрального федерального округа (2,15 м).

"Для меня этот турнир был последним в сезоне, но если меня допустят на международные старты, то я, конечно, туда съезжу, - признался Иванюк. - Но не сильно верю, что это случится. Сейчас могу сказать, что устал и сильно хочу отдохнуть. У меня есть определенные мысли, как надо готовиться к следующему сезону, а на зиму у меня есть большие соревновательные планы".

"Я прочитал, что Олимпиада в Токио пройдет в любом случае. У меня норматив есть, теперь надо дождаться, когда чиновники все вопросы решат. А сейчас накопилась усталость от неопределенности соревновательного календаря в этом сложном сезоне. Надеюсь, что в следующем году у меня будет больше соревновательной практики, благодаря которой мне лучше всего удается набирать форму", - заключил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.