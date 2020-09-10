ЦСКА в серии буллитов обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 10 сентября. Московский ЦСКА победил новосибирскую "Сибирь" в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Сибирь" в присутствии 1 850 зрителей.
В составе армейцев шайбу забросил Антон Слепышев (21-я минута), победный буллит реализовал Брендон Лайпсик. У хозяев гол на счету Дмитрия Саюстова (32).
Слепышев является лучшим бомбардиром армейцев в текущем сезоне, на его счету 4 очка (3 шайбы + 1 передача) в четырех матчах.
Одержавший третью победу подряд ЦСКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав семь очков. "Сибирь" проиграла во всех четырех встречах и с одним набранным баллом идет на 10-м месте на Востоке.
В следующем матче подопечные Игоря Никитина 12 сентября встретятся на выезде с хабаровским "Амуром". Новосибирский клуб в этот же день примет пекинский "Куньлунь".
В другом матче игрового дня "Барыс" из Нур-Султана на своей площадке победил "Куньлунь" (3:2), который, как и "Сибирь", уступил во всех четырех стартовых играх.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|4
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|10-6
|7
|2
|СКА
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|0
|10-8
|5
|3
|Локомотив
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|12-4
|6
|4
|Йокерит
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|9-9
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|12-13
|4
|8
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-8
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-9
|2
|10
|Сочи
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|4-11
|2
|11
|Динамо М
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|4-8
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-1
|6
|2
|Авангард
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-3
|6
|3
|Металлург
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|11-2
|6
|4
|Салават Юлаев
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|14-11
|6
|5
|Ак Барс
|4
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|11-12
|6
|6
|Барыс
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|1
|11-12
|5
|7
|Трактор
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|6-7
|3
|8
|Торпедо НН
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-12
|2
|9
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|5-11
|2
|10
|Сибирь
|4
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|5-9
|1
|11
|Куньлунь
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|4-15
|0
|12
|Амур
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|7-19
|0