ЦСКА в серии буллитов обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 10 сентября. Московский ЦСКА победил новосибирскую "Сибирь" в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Сибирь" в присутствии 1 850 зрителей.

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В составе армейцев шайбу забросил Антон Слепышев (21-я минута), победный буллит реализовал Брендон Лайпсик. У хозяев гол на счету Дмитрия Саюстова (32).

Слепышев является лучшим бомбардиром армейцев в текущем сезоне, на его счету 4 очка (3 шайбы + 1 передача) в четырех матчах.

Одержавший третью победу подряд ЦСКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав семь очков. "Сибирь" проиграла во всех четырех встречах и с одним набранным баллом идет на 10-м месте на Востоке.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 12 сентября встретятся на выезде с хабаровским "Амуром". Новосибирский клуб в этот же день примет пекинский "Куньлунь".

В другом матче игрового дня "Барыс" из Нур-Султана на своей площадке победил "Куньлунь" (3:2), который, как и "Сибирь", уступил во всех четырех стартовых играх.