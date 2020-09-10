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КХЛ
Обновлено 

ЦСКА в серии буллитов обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

Основное время завершилось со счетом 1:1
Хоккеисты ЦСКА Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 10 сентября. Московский ЦСКА победил новосибирскую "Сибирь" в серии буллитов со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в ледовом дворце "Сибирь" в присутствии 1 850 зрителей.

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В составе армейцев шайбу забросил Антон Слепышев (21-я минута), победный буллит реализовал Брендон Лайпсик. У хозяев гол на счету Дмитрия Саюстова (32).

Слепышев является лучшим бомбардиром армейцев в текущем сезоне, на его счету 4 очка (3 шайбы + 1 передача) в четырех матчах.

Одержавший третью победу подряд ЦСКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав семь очков. "Сибирь" проиграла во всех четырех встречах и с одним набранным баллом идет на 10-м месте на Востоке.

В следующем матче подопечные Игоря Никитина 12 сентября встретятся на выезде с хабаровским "Амуром". Новосибирский клуб в этот же день примет пекинский "Куньлунь".

В другом матче игрового дня "Барыс" из Нур-Султана на своей площадке победил "Куньлунь" (3:2), который, как и "Сибирь", уступил во всех четырех стартовых играх.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА420101010-67
2СКА320001010-85
3Локомотив330000012-46
4Йокерит32000019-14
5Северсталь32000019-94
6Спартак420000210-124
7Динамо Мн411000212-134
8Витязь310000210-82
9Динамо Р31000027-92
10Сочи30100024-112
11Динамо М30000034-80
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист330000011-16
2Авангард330000011-36
3Металлург330000011-26
4Салават Юлаев430000114-116
5Ак Барс412000111-126
6Барыс420001111-125
7Трактор31000116-73
8Торпедо НН310000210-122
9Нефтехимик31000025-112
10Сибирь40001035-91
11Куньлунь40000044-150
12Амур40000047-190

 

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