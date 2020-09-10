Велогонщик Закарин расстроен тем, что ему пришлось завершить выступление на "Тур де Франс"

ТАСС, 10 сентября. Российский велогонщик Ильнур Закарин из ССС Team расстроен тем, что ему пришлось досрочно завершить выступление на многодневке "Тур де Франс". Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.
Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. Рентген показал у 30-летнего спортсмена перелом ребра. В связи с травмой он снялся с велогонки.
"Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать, но продолжать гонку нет возможности, - написал Закарин. - Будем пересматривать календарь, надеюсь, что восстановление пройдет быстро".
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Yesterday within a crash I broke the rib. It’s always sad to live the race this way, especially few stages away where I was thinking to try and win them. But it's almost impossible to continue the race because of pain. Will review racing calendar with the team and I hope that recovery will be fast. Thank you very much for the support! ⠀ Вчера сломал ребро во время падения. Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать. Но продолжать гонку нет возможности. Будем пересматривать календарь с командой. Надеюсь восстановление пройдет быстро. Спасибо вам большое за поддержку! ⠀ Photo: @cauldphoto
Перед 12-м этапом Закарин шел на 32-м месте в общем зачете гонки. Из россиян участие в "Тур де Франс" продолжает Павел Сиваков (Ineos).
"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.