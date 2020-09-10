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Тур де Франс

Велогонщик Закарин расстроен тем, что ему пришлось завершить выступление на "Тур де Франс"

Россиянин сломал ребро во время 11-го этапа и снялся с соревнований

ТАСС, 10 сентября. Российский велогонщик Ильнур Закарин из ССС Team расстроен тем, что ему пришлось досрочно завершить выступление на многодневке "Тур де Франс". Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

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Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. Рентген показал у 30-летнего спортсмена перелом ребра. В связи с травмой он снялся с велогонки.

"Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать, но продолжать гонку нет возможности, - написал Закарин. - Будем пересматривать календарь, надеюсь, что восстановление пройдет быстро".

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Yesterday within a crash I broke the rib. It’s always sad to live the race this way, especially few stages away where I was thinking to try and win them. But it's almost impossible to continue the race because of pain. Will review racing calendar with the team and I hope that recovery will be fast. Thank you very much for the support! ⠀ Вчера сломал ребро во время падения. Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать. Но продолжать гонку нет возможности. Будем пересматривать календарь с командой. Надеюсь восстановление пройдет быстро. Спасибо вам большое за поддержку! ⠀ Photo: @cauldphoto

Публикация от Ilnur Zakarin (@zakarin444)

Перед 12-м этапом Закарин шел на 32-м месте в общем зачете гонки. Из россиян участие в "Тур де Франс" продолжает Павел Сиваков (Ineos).

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.

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Тур де Франс
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