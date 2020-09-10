Велогонщик Закарин расстроен тем, что ему пришлось завершить выступление на "Тур де Франс"

ТАСС, 10 сентября. Российский велогонщик Ильнур Закарин из ССС Team расстроен тем, что ему пришлось досрочно завершить выступление на многодневке "Тур де Франс". Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. Рентген показал у 30-летнего спортсмена перелом ребра. В связи с травмой он снялся с велогонки.

"Расстроен, так как очень ждал несколько горных этапов и хотел пробовать, но продолжать гонку нет возможности, - написал Закарин. - Будем пересматривать календарь, надеюсь, что восстановление пройдет быстро".