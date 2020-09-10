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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": сроки восстановления вратаря Лунева станут известны в конце сентября

Александр Медведев отметил, что голкипер проходит консервативное лечение

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сроки восстановления вратаря футбольного клуба "Зенит" Андрея Лунева станут известны в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

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28-летний голкипер получил повреждение в выездном матче 28-го тура чемпионата России сезона-2019/20 против грозненского "Ахмата". По итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра.

"Лунев проходит консервативное лечение. Сроки его выхода в общую группу станут ясны через две недели", - сказал Медведев.

В прошлом сезоне Лунев провел за клуб 21 матч в разных турнирах, в девяти из которых сумел отставить свои ворота в неприкосновенности. В составе сборной России на его счету семь матчей, в которых он пропустил 14 мячей. Вратарь дебютировал за сборную 10 октября 2017 года, в восьми матчах отборочного турнира чемпионата Европы из 10 Лунев находился на скамейке запасных (еще в двух играх голкипер не попал в заявку из-за травмы).

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