Гендиректор "Зенита": сроки восстановления вратаря Лунева станут известны в конце сентября

28-летний голкипер получил повреждение в выездном матче 28-го тура чемпионата России сезона-2019/20 против грозненского "Ахмата". По итогам обследования врачи установили повреждение прямой мышцы правого бедра.

"Лунев проходит консервативное лечение. Сроки его выхода в общую группу станут ясны через две недели", - сказал Медведев.

В прошлом сезоне Лунев провел за клуб 21 матч в разных турнирах, в девяти из которых сумел отставить свои ворота в неприкосновенности. В составе сборной России на его счету семь матчей, в которых он пропустил 14 мячей. Вратарь дебютировал за сборную 10 октября 2017 года, в восьми матчах отборочного турнира чемпионата Европы из 10 Лунев находился на скамейке запасных (еще в двух играх голкипер не попал в заявку из-за травмы).