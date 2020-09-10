Швейцарец Хирши выиграл 12-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 10 сентября. Швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb стал победителем 12-го этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 218 км за 5 часов 8 минут 49 секунд.

Хирши стал самым молодым швейцарцем, выигравшим этап "Тур де Франс" (22 года 17 дней). Второе место в гонке занял француз Пьер Роллан из Vital Concept, третье - датчанин Сёрен Краг Андерсен из Sunweb. Россиянин Ильнур Закарин (ССС) в четверг досрочно прекратил участие в многодневке из-за перелома ребра, полученного в завале на прошлом этапе. Павел Сиваков (Ineos) пришел к финишу 12-го этапа 77-м.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (51:26.43), вторым идет победитель "Тур де Франс" - 2019 колумбиец Эган Берналь из Ineos (+0.21), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.28). Сиваков занимает 151-е место (+2:55.02).

13-й этап по горной местности протяженностью 191,5 км пройдет 11 сентября.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.