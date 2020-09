Опрос: россияне больше всех в Европе хотят полноценно вернуться на трибуны стадионов

Все указанные показатели в среднем выше, чем у любителей футбола в Европе, Египте и Саудовской Аравии. Опрос был проведен независимым агентством YouGov с 6 по 21 августа, в нем приняли участи 20 911 респондентов старше 18 лет из России, Франции, Италии, Великобритании, Германии, Испании, Саудовской Аравии, Египта, Дании, Швеции и Нидерландов. Среди них 8356 являлись футбольными фанатами.

Самыми популярными футбольными гимнами по информации Spotify являются Hala Madrid ("Реал", Испания) и You'll Never Walk Alone ("Ливерпуль", Англия). Кроме того, многие болельщики предпочитают песню британской группы Queen - We Are the Champions. Статистика по прослушиваниям была собрана в период с 13 июля по 11 августа, в России - с 15 июля.

На матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги вместимость арен столичных клубов фактически ограничена 25%. Посещение стадионов в остальных регионах фиксируется местными властями. Сильнейшие европейские чемпионаты еще не стартовали, вопрос частичного допуска зрителей на матчи обсуждается.