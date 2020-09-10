Опрос: россияне больше всех в Европе хотят полноценно вернуться на трибуны стадионов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские болельщики больше всех в Европе ожидают момента, когда им будет позволено полноценно вернуться на трибуны стадионов для поддержки любимых футбольных команд. Данные следуют из опроса Spotify, результаты которого ТАСС предоставила пресс-служба музыкального сервиса.

По данным опроса 85% российских болельщиков считают, что "настоящий спортивный праздник невозможен без рева стадиона и накала страстей на трибунах". 74% российских болельщиков отметили, что им не хватает совместного исполнения командных песен и кричалок на трибунах, 53% планируют отметить возвращение на стадионы путем прослушивания любимых музыкальных треков вместе с семьей и друзьями, 21% любителей футбола слушают песни своих клубов по ходу матча, 20% перед матчем ставят музыку, под которую выходит их команда, 17% празднуют забитый мяч, прослушивая гимн команды, 13% устраивают вечеринки, чтобы посмотреть игру с друзьями.