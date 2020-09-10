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Футбол во Франции

Вице-президент "Монако" Петров вошел в совет директоров французской футбольной лиги

Владельцем клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев
Вице-президент "Монако" Олег Петров EPA-EFE/SEBASTIEN N​OGIER
Описание
Вице-президент "Монако" Олег Петров
© EPA-EFE/SEBASTIEN N​OGIER

ТАСС, 10 сентября. Вице-президент футбольного клуба "Монако" россиянин Олег Петров избран в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись в четверг.

Петров занял пост вице-президента "Монако" в феврале 2019 года. С 2011 года владельцем команды является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. В 2018 году состав команды пополнил российский полузащитник Александр Головин.

Профессиональная футбольная лига Франции - организация, под эгидой которой проходят турниры в двух сильнейших дивизионах чемпионата страны - Лиге 1 и Лиге 2.

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