Вице-президент "Монако" Петров вошел в совет директоров французской футбольной лиги

ТАСС, 10 сентября. Вице-президент футбольного клуба "Монако" россиянин Олег Петров избран в совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись в четверг.

Петров занял пост вице-президента "Монако" в феврале 2019 года. С 2011 года владельцем команды является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. В 2018 году состав команды пополнил российский полузащитник Александр Головин.

Профессиональная футбольная лига Франции - организация, под эгидой которой проходят турниры в двух сильнейших дивизионах чемпионата страны - Лиге 1 и Лиге 2.