Умер бывший чемпион мира по боксу Алан Минтер

ТАСС, 10 сентября. Британский боксер Алан Минтер скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Британского совета по контролю бокса (BBBoC).

Организация выразила соболезнования семье покойного.

По информации Sky Sports, Минтер на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.

Минтер был чемпионом в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 1972 года. На его счету 39 побед и 9 поражений на профессиональном ринге.