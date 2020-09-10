{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Умер бывший чемпион мира по боксу Алан Минтер

Олимпийскому призеру было 69 лет

ТАСС, 10 сентября. Британский боксер Алан Минтер скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Британского совета по контролю бокса (BBBoC).

Организация выразила соболезнования семье покойного.

По информации Sky Sports, Минтер на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.

Минтер был чемпионом в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 1972 года. На его счету 39 побед и 9 поражений на профессиональном ринге.

Теги
Бокс
WTA
Российская теннисистка Гаспарян не сумела завершить матч на турнире в Стамбуле
Матч второго круга был остановлен в первом сете
Читать полностью