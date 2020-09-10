Российская теннисистка Гаспарян не сумела завершить матч на турнире в Стамбуле

ТАСС, 10 сентября. Россиянка Маргарита Гаспарян отказалась от продолжения встречи против Ребекки Петерсон из Швеции на теннисном турнире в Стамбуле.

Матч второго круга был остановлен в первом сете при счете 3:2 в пользу шведской спортсменки.

Ранее из борьбы выбыла 35-летняя Светлана Кузнецова, уступив во втором круге канадке Эжени Бушар (6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 2:6).

Гаспарян 26 лет, она располагается на 117-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии - 2016.