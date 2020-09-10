СМИ: Обамеянг стал самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала"

ТАСС, 10 сентября. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Athletic.

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на три сезона. Зарплата футболиста не разглашается, но отмечается, что габонец станет самым высокооплачиваемым игроком команды. До этого больше всех в клубе зарабатывал полузащитник Месут Озил, его зарплата оценивалась в 350 тыс. фунтов в неделю.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с 2018 года. За это время он провел 110 матчей, забил 71 гол, отдал 15 результативных передач, стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ), забив 22 мяча. Помимо "Арсенала", он представлял в чемпионате Франции "Монако", "Лилль", "Дижон", "Сент-Этьен", в Германии - дортмундскую "Боруссию".

Чемпионат Англии стартует 12 сентября матчем "Фулхэм" - "Арсенал".