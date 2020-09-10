Российские гимнасты выступят на чемпионате Европы в Баку в декабре

ТАСС, 10 сентября. Мужская и женская сборные России примут участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

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Мужской турнир в столице Азербайджана пройдет с 9 по 13 декабря, в нем примут участие 324 гимнаста из 39 стран, женская часть соревнований состоится с 17 по 20 декабря, выступят 304 спортсменки из 38 стран.

Изначально мужской чемпионат Европы должен был пройти в Баку с 27 по 31 мая, женский - с 30 апреля по 3 мая в Париже, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что судьба чемпионата Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти в Киеве с 21 по 24 мая, решится 28 сентября. Будет принято решение о проведении турнира в зависимости от эпидемиологической обстановки.