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US Open

Теннисисты Павич и Соарес стали победителями US Open в парном разряде

В финале они обыграли хорвата Николу Мектича и Уэсли Колхофа из Нидерландов
Мате Павич и Бруно Соарес AP Photo/Seth Wenig
Описание
Мате Павич и Бруно Соарес
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 10 сентября. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали победителями US Open в парном разряде. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Павич и Соарес со счетом 7:5, 6:3 обыграли хорвата Николу Мектича и Уэсли Колхофа из Нидерландов.

Соарес является победителем турнира в мужском парном разряде 2016 года, тогда он выступал в паре с британцем Джейми Марреем. Также бразилец выходил в финал в 2013 году вместе с австрийцем Александром Пейя. Соаресу 38 лет, он занимает 27-ю строчку в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 32 титула в парном теннисе, в том числе победа на Australian Open 2016 года.

27-летний Павич занимает 17-е место в парном рейтинге ATP, он побеждал на 16 парных турнирах организации. В 2018 году вместе с австрийцем Оливером Марахом он стал победителем Australian Open.

US Open завершится 13 сентября.

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