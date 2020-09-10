Теннисисты Павич и Соарес стали победителями US Open в парном разряде

ТАСС, 10 сентября. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали победителями US Open в парном разряде. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
Павич и Соарес со счетом 7:5, 6:3 обыграли хорвата Николу Мектича и Уэсли Колхофа из Нидерландов.
Соарес является победителем турнира в мужском парном разряде 2016 года, тогда он выступал в паре с британцем Джейми Марреем. Также бразилец выходил в финал в 2013 году вместе с австрийцем Александром Пейя. Соаресу 38 лет, он занимает 27-ю строчку в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 32 титула в парном теннисе, в том числе победа на Australian Open 2016 года.
27-летний Павич занимает 17-е место в парном рейтинге ATP, он побеждал на 16 парных турнирах организации. В 2018 году вместе с австрийцем Оливером Марахом он стал победителем Australian Open.
US Open завершится 13 сентября.