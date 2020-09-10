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Футбол во Франции

ПСЖ проиграл "Лансу" в своем первом матче нового сезона чемпионата Франции по футболу

Единственный мяч забил Игнатиус Ганаго

ТАСС, 10 сентября. "Ланс" дома обыграл "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Единственный мяч в игре забил Игнатиус Ганаго (57-я минута).

Ранее стало известно о семи случаях заражения коронавирусом в составе ПСЖ. По информации издания L'Equipe, были инфицированы аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский "Зенит", а также бразильский нападающий Неймар.

"Ланс" за два матча набрал три очка. Для ПСЖ игра второго тура стала первой в сезоне. Встреча первого тура с "Мецем" была перенесена по просьбе клуба из Парижа. В третьем туре "Ланс" 13 сентября на выезде сыграет с "Лорьяном", подопечные Томаса Тухеля в этот же день примут "Марсель".

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