"Феррари" на трассе "Муджелло" проведет 1000-й Гран-при в "Формуле-1"

Для итальянского коллектива предстоящий этап станет 1000-м в истории. Провести юбилейный Гран-при у себя на родине позволила пандемия, из-за которой календарь нынешнего сезона был серьезно перекроен. Также Гран-при Тосканы станет первым в чемпионате, который пройдет со зрителями, организаторы планируют пускать на трибуны около трех тысяч человек в каждый из трех дней соревнований. Однако болельщики "Феррари" вряд ли обрадуются данному факту, поскольку команда в последних гонках показывает удручающие результаты.

ТАСС, 11 сентября. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Тосканы - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Муджелло", который принадлежит команде "Феррари".

На прошлом этапе, который прошел в итальянской Монце, пилоты "Феррари" немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер не добрались до финиша: первый сошел с дистанции из-за проблем с тормозами, а второй попал в серьезную аварию, влетев на высокой скорости в отбойник. На предшествовавшем этапу в Монце Гран-при Бельгии Феттель с Леклером финишировали за пределами топ-10. Перед стартом сезона было объявлено, что Феттель покинет "Феррари" в конце года, а в четверг стало известно, где четырехкратный чемпион мира продолжит карьеру. Немец подписал контракт с командой "Астон Мартин" (нынешнее название "Рейсинг Пойнт"), где заменит мексиканца Серхио Переса.

Гонка Гран-при Италии преподнесла неожиданный результат - победил француз Пьер Гасли из "Альфа Таури". Его успех стал возможен благодаря стечению обстоятельств, но это не умаляет заслуг гонщика. Одним из факторов победы Гасли стал штраф шестикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", которого команда зазвала на пит-стоп, когда въезд на пит-лейн был закрыт. На фоне победы Гасли будущее его партнера по команде россиянина Даниила Квята видится еще более туманным.

Автодром "Муджелло" располагается в итальянской коммуне Скарперия. Длина трассы составляет 5 245 м, она имеет 15 поворотов (девять правых и шесть левых), стартовую прямую длиной 1 141 м. До настоящего момента гонки "Формулы-1" здесь не проводились, автодром принимал этапы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP), Немецкого кузовного чемпионата (DTM), чемпионата мира по супербайку. Трасса принадлежит "Феррари", которая проводит здесь предсезонные тесты.

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).