Кубок России по аквабайку и новым дисциплинам стартует в "Конаково Ривер Клаб"

ТАСС, 10 сентября. Кубок России по водно-моторному спорту в классах "Аквабайк" и ряда новых дисциплин стартует в пятницу в акватории Верхней Волги, на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Данный турнир станет финальным соревнованием сезона в аквабайке и дебютным для класса "Мотосерф".
Первый официальный день Кубка России прошел в четверг. Команды разместились в лагере, состоялись тренировки участников и традиционный брифинг.
"Федерация водно-моторного спорта России уделяет особое внимание продвижению новых дисциплин. Мировой старт соревнований в классе "Гидрофлайт" успешно состоялся на чемпионате России в августе этого года. На Кубке России в Тверской области мы готовим национальную премьеру в классе "Мотосерф", - заявил накануне старта президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов.
Самыми захватывающими будут соревнования по аквабайку, которые проводятся в трех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. Основными претендентами на победу в Кубке России являются Сергей Чемезов, Михаил Ершов и Арсений Матанцев, продемонстрировавшие свой уровень на прошедшем в августе чемпионате России.
"Решающим днем станет суббота. Фристайл, все классы: детский, нижний и основной. Далее будет "Гидрофлайт", где впервые примут участие дети, также выступит девушка, пусть одна, но формально уже есть и женский зачет. Утреннюю программу финального дня откроет слалом", - рассказал ТАСС первый вице-президент ФВМСР Андрей Краснов.
Знакомая акватория
Если состоявшийся в конце августа чемпионат России прошел в новой локации (на базе подмосковного клуба "Малибу" на Пироговском водохранилище), то для проведения Кубка России ФВМСР выбрала проверенный "Конаково Ривер Клаб". "Место нам знакомо со времени основания в 2013 году. Мы проводим в этой акватории парусно-моторный фестиваль "Русская волна", посвященный яхтингу, вейкборду, вейксерфу и аквабайку. С 2017 года проводим титульные соревнования по аквабайку".
"Был только один год перерыв (2018), когда мы проводили Кубок России в центре Твери. У нас очень тесные и успешные отношения с "Конаково Ривер Клаб". Главное, что ушел дождь, ведь мы беспокоились, что будет ливень. На пятницу и субботу прогнозируют хорошую погоду", - добавил собеседник ТАСС.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, говоря о Кубке России по аквабайку 2020 года, подчеркнул, что соревнования стали для региона традиционными и полюбились местным любителям спорта. "Тверская область уже пять лет принимает самые рейтинговые российские соревнования по водно-моторному спорту. Кубок России по аквабайку, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Понятно, что наш регион, в котором находятся огромное количество рек и озер, а также самая современная и комфортная дорожно-транспортная инфраструктура, удобная для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта", - подчеркнул Руденя.
Для зрителей Кубка России будет представлена развлекательная программа. В пятницу, субботу и воскресенье необходимую атмосферу и эмоции будут создавать музыканты и диджеи. В воскресенье организаторами запланирован свободный день, когда будут проходить мастер-классы от лучших спортсменов страны.