Кубок России по аквабайку и новым дисциплинам стартует в "Конаково Ривер Клаб"

ТАСС, 10 сентября. Кубок России по водно-моторному спорту в классах "Аквабайк" и ряда новых дисциплин стартует в пятницу в акватории Верхней Волги, на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". Данный турнир станет финальным соревнованием сезона в аквабайке и дебютным для класса "Мотосерф".

Первый официальный день Кубка России прошел в четверг. Команды разместились в лагере, состоялись тренировки участников и традиционный брифинг.

"Федерация водно-моторного спорта России уделяет особое внимание продвижению новых дисциплин. Мировой старт соревнований в классе "Гидрофлайт" успешно состоялся на чемпионате России в августе этого года. На Кубке России в Тверской области мы готовим национальную премьеру в классе "Мотосерф", - заявил накануне старта президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов.

Самыми захватывающими будут соревнования по аквабайку, которые проводятся в трех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. Основными претендентами на победу в Кубке России являются Сергей Чемезов, Михаил Ершов и Арсений Матанцев, продемонстрировавшие свой уровень на прошедшем в августе чемпионате России.