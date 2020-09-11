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US Open

Осака обыграла Брэди в полуфинале US Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3
Наоми Осака AP Photo/Seth Wenig
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 11 сентября. Японская теннисистка Наоми Осака в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) обыграла американку Дженнифер Брэди. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Матч закончился со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:3 в пользу 22-летней японки. В финале она сыграет с победительницей встречи между американкой Сереной Уильямс и белоруской Викторией Азаренко.

Осака занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японская теннисистка становилась победительницей US Open (2018) и Открытого чемпионата Австралии (2019). Всего в ее активе пять титулов WTA.

Брэди 25 лет, она располагается на 41-й строчке мирового рейтинга. Американка один раз побеждала на турнирах WTA. Выход в полуфинал US Open стал ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующей победительницей US Open является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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