"Лейкерс" победили "Хьюстон" в матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 11 сентября. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Хьюстон" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 110:100.

Самым результативным игроком в составе "Лейкерс" стал форвард Энтони Дэвис, в активе которого 29 очков и 12 подборов. Форвард Леброн Джеймс набрал 16 очков, сделал 15 подборов и девять передач. Защитник команды Рэджон Рондо тоже оформил дабл-дабл (11 очков, 10 подборов). У "Хьюстона" больше всех очков набрал Джеймс Харден, в активе которого дабл-дабл (21 очко, 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Лейкерс". Следующий матч команды проведут 13 сентября (начало - 03:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.