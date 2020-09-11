Радулов принес "Далласу" победу над "Вегасом" в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ

Голами в составе "Далласа" отметились Джейми Олексиак (40-я минута), Джейми Бенн (48) или Радулов (61 ОТ). У проигравших отличились Ши Теодор (44) и Алекс Так (53).

ТАСС, 11 сентября. "Даллас" обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в овертайме третьего матча полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победную шайбу забросил российский форвард команды Александр Радулов.

Радулов набрал в текущем плей-офф 12 (8 голов + 4 передачи) очков. Форвард "Далласа" Денис Гурьянов провел на площадке 12 минут 14 секунд, нанес два броска и сделал два силовых приема. Голкипер команды Антон Худобин сделал 38 сейвов и стал лучшим игроком матча. Второй звездой встречи был признан Радулов, третьей - Теордор.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Далласа". Следующий матч финала Западной конференции пройдет 13 сентября (начало - 3:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.