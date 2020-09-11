Азаренко победила Уильямс и вышла в финал US Open

ТАСС, 11 сентября. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила американку Серену Уильямс в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:3 в пользу 31-летней Азаренко. В финале белорусская спортсменка сыграет с 22-летней японкой Наоми Осакой. Матч состоится 12 сентября.

Азаренко занимает 27-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 21 победа на турнирах под эгидой организации. Азаренко является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013). Также она ранее дважды выходила в финал US Open (2012, 2013), полуфинал Уимблдона (2011, 2012) и один раз играла в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2013).

Уильямс 38 лет, она занимает восьмое место в мировом рейтинге и является победительницей 73 турниров под эгидой организации (пятый результат в истории). В активе Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, на счету которой 24 титула.

US Open Уильямс выигрывала шесть раз (последний раз - в 2014 году), еще две победы теннисистка одержала в парном разряде. Уильямс - четырехкратная олимпийская чемпионка, при этом в одиночном разряде у нее одна золотая медаль, завоеванная в 2012 году на Играх в Лондоне.

Турнир завершится 13 сентября. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.