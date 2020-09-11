Виртуоз футбольного ансамбля. 95 лет назад родился олимпийский чемпион Сергей Сальников

Сергей Сальников всегда был виден и различим на футбольном поле, обладая особым чувством мяча. Помимо этого он был профессионалом с большой буквы. Аппетит к футболу с годами только нарастал, а не проходил. Мало кому из советских футболистов удалось доиграть в соревнованиях высокого уровня до 35 лет. И это несмотря на врожденный порок сердца. "Высоко поднятая голова, плечи развернуты, грудь вперед, весь уклончивый, чуткий, легконогий, прыгучий, готовый моментально изменить направление своего ли движения или движения мяча. Всегда оставалось впечатление, что ему все дается легко, само собой, как бы между прочим. А он еще и убеждал нас в этом впечатлении, выбирая приемы посложнее, поинтереснее, избегая простеньких, стандартных, заранее угадываемых. Любя мяч, он, как истинный мастер, знал меру этой любви", — писал в своей книге "Форварды" известный журналист Лев Филатов.

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Один из самых талантливых советских футболистов родился 13 сентября в Краснодаре, а азы футбола постигал в подмосковной Тарасовке, куда перебрался жить с отцом в раннем возрасте. Поначалу будущий олимпийский чемпион подавал мячи тренирующимся на базе мастерам, параллельно присматриваясь к их движениям. Первые успехи к Сальникову пришли в военное время. В 1941 году он стал капитаном юношеской команды "Спартака", которая выиграла чемпионат Москвы. Война хоть и отодвинула футбол на задний план, но соревнования внутри города продолжались, пока фронт не приблизился вплотную к столице. Свой первый матч за команду мастеров Сальников сыграл через два дня после того, как ему исполнилось 17 лет. В годы войны часть спартаковцев уехала в подмосковный город Королев (ранее Подлипки), где при военном заводе создавалась новая команда — "Зенит". Основу команды составили мастера ленинградского "Зенита", вызванные из Казани, куда они были эвакуированы осенью 1941 года. Тренер Константин Квашнин пригласил под свое крыло и московских спартаковцев Константина Рязанцева, Алексея Соколова, Николая Гуляева. Те в свою очередь порекомендовали тренеру совсем юного Сергея Сальникова.

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Когда блокада была разорвана, ленинградские власти отозвали домой своих футболистов. Сальников настолько сильно понравился тренеру Квашину, что получил персональное приглашение в "Зенит". На высоком уровне Сергей Сальников впервые заявил о себе в 19 лет, когда вместе с "Зенитом" выиграл Кубок СССР 1944 года. В финале он забил победный мяч в ворота ЦДКА, принеся своей команде победу со счетом 2:1. За час до начала той встречи Сальников обнаружил, что забыл бутсы. Молодой футболист вернулся в гостиницу и приехал непосредственно к стартовому свистку, пропустив разминку. В 1946 году Сальников при первой же возможности вернулся в "Спартак", где выступал до 1949 года, после чего перешел в московское "Динамо". Братья Старостины на тот момент находились в ссылке. Поначалу спартаковцы считали поступок футболиста предательством, но вскоре стала известна причина ухода. Органы госбезопасности угрожали в случае несогласия на переход в "Динамо" репрессировать родственников Сальникова. Футболист пытался помочь арестованному без всяких на то оснований отчиму, искренне считая, что переход в "Динамо" позволит тому освободиться. К тому же представители "Динамо" уговаривали Сальникова, обещая игроку квартиру и высокую зарплату. "Лишился "заслуженного", но приобрел "Спартак" В составе "Динамо" Сальников стал чемпионом и обладателем Кубка СССР, за что получил звание заслуженного мастера спорта. В 1954 году нападающий дебютировал в составе сборной СССР, забив два мяча в ворота шведов (7:0). Как говорил сам футболист, он не жалеет о переходе в "Динамо". По его словам, тренер бело-голубых Михаил Якушин дал ему высшее тактическое образование.

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В 1955 году, когда отчим уже вышел на свободу, Сальников вернулся в родной "Спартак", получив приглашение от назначенного начальником команды Николая Старостина. Переход снова получился скандальным. На зимних сборах национальной команды в Индии Сальников чувствовал себя очень комфортно среди спартаковцев, однако срок на переходы игроков из одного клуба в другой уже миновал. "Динамо" всеми имеющимися силами пыталось не отпустить форварда, ссылаясь на то, что нарушение сроков подачи заявления о переходе поставило команду в тяжелое положение, не позволив найти равнозначную замену. Однако футболист был непреклонен. В одном из высоких кабинетов Сальников заявил: "Я-то полагал, что советский футболист сам определяет свою судьбу, а выходит — у нас в футболе крепостное право". Сальников был вызван в Спорткомитет и лишен звания заслуженного мастера спорта. Инициатором этого решения во многом был тренер "Динамо" Якушин, хотя он не препятствовал переходу. Сальников же с гордостью сказал: "Я потерял "заслуженного", но приобрел "Спартак". Звание же Сальникову вернули через три месяца.

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На тот момент существовала легенда о том, что Сальников был внебрачным сыном Николая Старостина. Сам Сальников шутил над этим фактом, но не отрицал его. "Старостин не признается, но по крайней мере я похож на него", — говорил Сальников. Позднее одна из дочерей футболиста назвала этот факт мифом и рассказала, что он встречался со своим настоящим отцом в Москве. Победа на Олимпиаде и золотой гол в чемпионате СССР В "Спартаке" Сальников провел лучшие годы своей карьеры, дважды став чемпионом СССР. В составе красно-белых форвард забил свой сотый гол в чемпионатах страны и тысячный — в истории клуба. Лучшим для Сальникова стал сезон-1955/56. В 1955 году футболисты "Спартака" сумели продемонстрировать свои лучшие качества в товарищеских матчах с топ-клубами. Красно-белые обыграли белградский "Партизан" (2:1), итальянский "Милан" (3:0) и английский "Вулверхэмптон" (3:0). Спустя год Сальников добился главного успеха в карьере, став олимпийским чемпионом Игр-1956 в Мельбурне. На том турнире форвард забил два мяча.

"Спартак" — великолепный ансамбль футболистов, с такими подлинными виртуозами экстра-класса, как (Игорь) Нетто и Сальников. Я специально ездил в Уругвай за Хуаном Альберто Скьяффино и заплатил за его переход в "Милан" 30 млн лир. Знаю, что советские спортсмены не продаются и не покупаются. Но если бы, предположим, они дали согласие перейти в наш клуб, я тут же, ни секунды не задумываясь, предложил бы "Спартаку" рекордную сумму", — говорил после матча главный тренер "Милана" Этторе Пуричелли. Сальников завершил профессиональную карьеру в 1960 году. Последний яркий сезон он провел в 1958 году. Сальников принял участие в чемпионате мира 1958 года в Швеции, где советская сборная в четвертьфинале уступила хозяевам турнира (0:2), после чего в переигровке матча за звание чемпиона СССР забил победный гол в ворота киевского "Динамо" за шесть минут до конца игры. Олимпийский чемпион 1948 года, один из лучших форвардов в истории футбола швед Гуннар Нордаль на мировом первенстве 1958 года в составе советской сборной выделил именно Сальникова за "восхитительное умение завязывать комбинации". По окончании игровой карьеры Сальников стал тренером. На этом поприще у олимпийского чемпиона не задалось. Он работал помощником в "Спартаке" на протяжении пяти лет, а также возглавлял советские команды низших дивизионов, афганистанский клуб "Маареф" и сборную этой страны.

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Будучи всесторонне развитым человеком, Сальников нашел себя в журналистике. Еще во время игровой карьеры он окончил факультет журналистики МГУ. Сальников долгие годы работал комментатором спортивной редакции Гостелерадио СССР и неоднократно выступал в спортивной печати с обозрениями и аналитическими статьями о тенденциях развития футбола. Именно он посоветовал стать комментатором Владимиру Маслаченко. Советский вратарь завершал карьеру в "Спартаке" в тот период, когда Сальников был старшим тренером команды. Маслаченко не знал, что делать по окончании карьеры, и часто советовался с более опытным товарищем, который посоветовал ему стать комментатором. "Сальникову я обязан за многие футбольные удовольствия, когда он играл. Когда же мы стали товарищами по профессии, я стал ему обязан за рассказы с поля, за экскурсии по этажам высотного футбола", — писал Филатов. Помимо футбольной жизни Сальников увлекался литературой и кино. Из актеров он восхищался Чарли Чаплином. Однажды в швейцарском аэропорту Сальников увидел Чаплина и побежал к нему навстречу. Советский футболист не заметил, что их с актером разделяет стекло, и врезался в него. Смерть после матча До последних минут жизни Сальников не мог оставаться без любимой игры, регулярно принимая участие в матчах среди ветеранов. 9 мая 1984 года ветераны "Спартака" в Зеленограде играли с более молодыми одноклубниками в честь праздника Победы. По окончании встречи в раздевалке 58-летний Сальников на эмоциях от победы спросил у партнера по команде Вячеслава Амбарцумяна: "Видел, какой пас я отдал?"

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