World Athletics еще не определилась с двумя экспертами в комиссию по восстановлению ВФЛА

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пока не определилась с кандидатурами независимых экспертов, которые будут включены в состав комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта.

"Мы еще не готовы назвать фамилии двух экспертов. Но как только наступит определенность, мы их огласим", - сообщила собеседница ТАСС.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен на организацию за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, а также все имевшиеся на тот момент задолженности.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.