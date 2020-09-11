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НХЛ

Хоккеист "Филадельфии" Кутюрье стал обладателем "Селки Трофи"

В числе претендентов также значились форвард "Бостона" Патрис Бержерон и нападающий "Сент-Луиса" Райан О'Райлли

ТАСС, 11 сентября. Нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье стал обладателем "Селки Трофи", который вручается лучшему форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Кутюрье впервые стал обладателем этой награды, которая вручается по итогам голосования Ассоциации журналистов. В числе претендентов также значились форвард "Бостона" Патрис Бержерон и нападающий "Сент-Луиса" Райан О'Райлли. Бержерон является рекордсменом по числу побед в этой награде (4).

Кутюрье имеет лучший в регулярном чемпионате НХЛ процент выигранных вбрасываний (59,6%, минимум 750 попыток). На счету 27-летнего форварда в прошедшем регулярном чемпионате 59 очков (22 шайбы + 37 передач) в 69 матчах.

Из россиян этот приз получали Павел Дацюк (3 раза) и Сергей Федоров (2).

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