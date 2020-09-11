Матыцин: власти регионов должны участвовать в воспитании нулевой терпимости к допингу

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти российских регионов должны уделить внимание воспитанию культуры нулевой терпимости к употреблению допинга. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на встрече с педагогами и студентами училища олимпийского резерва в Иркутске в пятницу.

"Сейчас уже предприняли ряд шагов по жесткому контролю за культурой [нулевой терпимости к допингу] и антидопинговой пропаганде, - сказал Матыцин. - Нами отправлены письма в адрес руководителей субъектов РФ для того, чтобы они персонально уделили внимание этому аспекту подготовки совместно с региональными министерствами спорта. Воспитание культуры нулевой терпимости к употреблению допинга - это, конечно, общая задача и не сиюминутная. Она должна решаться в детских спортивных школах, региональных центрах подготовки, в образовательных учреждениях".

Он отметил, что тренеры должны чувствовать свою ответственность за воспитание в спортсменах культуры нулевой терпимости к допингу.

"С другой стороны, они тоже должны понимать причину, почему [спортсмены] употребляют допинг. Погоня за быстрым результатом - это причина отдельных случаев употребления допинга на этапе юношеского спорта, здесь сейчас рассматриваем возможность минимизировать быстрый рост результатов в детско-юношеском спорте. Хотя проблема связана еще и с тем, что недостаточно развиты материально-техническая база, медицинское сопровождение, и иногда люди идут на то, чтобы достичь быстрого результата таким образом. Поэтому вопрос комплексный, и важно прежде всего выстроить систему противодействия допингу", - сказал Матыцин.