Матыцин: спорт надо максимально интегрировать в другие сферы, в частности, в образование

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Физическая культура и спорт должны быть максимально интегрированы в различные сферы, в частности, в образование. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на встрече с педагогами и студентами училища олимпийского резерва в Иркутске в пятницу.

"Очень важно, чтобы мы оставались открытыми, важно, чтобы сфера спорта была максимально интегрирована в другие сферы, в частности, в образование. Надо законодательство регулировать, чтобы спорт там [в сфере образования] стал одним из важнейших компонентов", - сказал Матыцин.