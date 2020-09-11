Матыцин: спорт надо максимально интегрировать в другие сферы, в частности, в образование

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Физическая культура и спорт должны быть максимально интегрированы в различные сферы, в частности, в образование. Об этом министр спорта РФ Олег Матыцин заявил на встрече с педагогами и студентами училища олимпийского резерва в Иркутске в пятницу.
"Очень важно, чтобы мы оставались открытыми, важно, чтобы сфера спорта была максимально интегрирована в другие сферы, в частности, в образование. Надо законодательство регулировать, чтобы спорт там [в сфере образования] стал одним из важнейших компонентов", - сказал Матыцин.
Он также отметил, что необходимо работать над повышением эффективности управления сферой физической культуры и спорта. "У нас в соответствии с конституцией распределение полномочий на федеральные, региональные, муниципальные уровни власти. Надо каким-то образом найти выход, чтобы политика в сфере физической культуры и спорта вертикально регулировалась. И мы сейчас ищем различные подходы к решению этого вопроса", - пояснил министр спорта.
Также в пятницу Матыцин примет участие в открытии ледового дворца "Байкал", построенного для проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом. На данный момент проведение мирового первенства в Иркутске запланировано с 5 по 11 октября, изначально турнир должен был пройти в период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен из-за пандемии. Сборная России выступает в дивизионе А с командами Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии, сборные Швеции, США и Германии отказались от участия в турнире в обозначенные сроки из-за закрытых границ и сложной эпидемиологической обстановки.