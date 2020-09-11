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Летние олимпийские виды спорта

Виктор Христенко стал единственным кандидатом на пост президента Ассоциации гольфа России

Срок подачи заявок на пост главы АГР завершился 10 сентября
Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Виктор Христенко является единственным претендентом на пост президента Ассоциации гольфа России (АГР), итоги выборов которого будут объявлены 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АГР.

В связи с пандемией коронавируса голосование пройдет в заочной форме и закончится 15 сентября. Срок подачи заявок на пост главы АГР завершился 10 сентября.

"Христенко является единственным кандидатом на пост президента Ассоциации гольфа России. Сегодня начинается голосование, которое продлится до 15 сентября", - сказала собеседница ТАСС.

Христенко возглавляет АГР с 2015 года.

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