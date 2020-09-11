Матыцин: мотивировать юных спортсменов в период пандемии можно соревнованиями внутри школ

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Мотивацию юных спортсменов в период пандемии коронавируса, когда отменены крупные соревнования, можно поддерживать проведением состязаний внутри спортивных школ. Также в этот период необходимо сосредоточиться на образовании детей, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с педагогами и студентами училища олимпийского резерва в Иркутске в пятницу.

"Я понимаю, что без соревнований спорт невозможно себе представить, - сказал Матыцин. - Мы сегодня были в гостях у школы художественной гимнастики, и там сказали: "Можно готовиться, но если не видишь зрителей, не получаешь оценку своей деятельности, то мотивация снижается, особенно детская мотивация". Здесь первое: внутри группы можно и нужно соревнования проводить, потому что мы же ограничили только всероссийский формат соревнований и международный".

"И тогда мотивация будет как минимум не снижаться, я думаю. Но при этом нужно уделить и внимание образовательному аспекту", - добавил министр спорта.

Он сообщил, что из-за пандемии коронавируса в стране пришлось отменить или перенести на более поздние сроки почти 90% соревнований.