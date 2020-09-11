В Башкирии разрешили присутствие 50% зрителей от вместимости арен на матчах РПЛ и КХЛ

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому с 15 сентября матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других профессиональных спортивных турниров могут проводиться на территории региона при заполнении трибун не более чем на 50% от общей вместимости арен. Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.

"С 15 сентября возобновят свою работу молодежные клубы, кружки, секции, центры. Проведение матчей Российской премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и других матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона-2020/21 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 50 процентов от вместимости спортобъектов", - сказано в сообщении.