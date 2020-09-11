В Башкирии разрешили присутствие 50% зрителей от вместимости арен на матчах РПЛ и КХЛ

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому с 15 сентября матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других профессиональных спортивных турниров могут проводиться на территории региона при заполнении трибун не более чем на 50% от общей вместимости арен. Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.
"С 15 сентября возобновят свою работу молодежные клубы, кружки, секции, центры. Проведение матчей Российской премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и других матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд сезона-2020/21 разрешается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских трибун не более 50 процентов от вместимости спортобъектов", - сказано в сообщении.
Также при заполненных на 50% трибунах разрешается проведение соревнований из единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных соревнований Министерства спорта Российской Федерации для спортсменов старше 18 лет. Соответствующие изменения внесены в указ главы Башкирии от 18 марта "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".
Пресс-служба клуба КХЛ "Салават Юлаев" сообщила, что при входе на арену будет производиться измерение температура тела, при превышении 37 градусов посетителям будет отказано в доступе на объект. Кроме того, в течение всего матча необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты.
Футбольный клуб "Уфа" ближайший домашний матч проведет против московского ЦСКА 20 сентября. "Салават Юлаев" примет омский "Авангард" 13 сентября, нижегородское "Торпедо" - 15 сентября.