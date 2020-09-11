"Спартак" может продать Кутепова за €2,5 млн

В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщил о том, что 27-летний Кутепов может продолжить карьеру в "Антальяспоре", который в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате Турции. В составе этой команды с января 2020 года выступает игрок обороны сборной России Федор Кудряшов.

"Есть несколько клубов, которые заинтересованы в Кутепове, два из них из России, - сказал Драго. - Интерес от "Антальяспора" есть, он может уйти из "Спартака", потому что ему нужно играть, чтобы вызываться в сборную России. Илья может уйти из "Спартака" как в аренду, так и на постоянной основе".

"Официально клуб запрашивает за Кутепова €5 млн, но он может согласиться на €2-2,5 млн, потому что у клуба есть некоторые проблемы с финансовым fair play", - отметил агент.

Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча; в последний раз он выходил на поле 9 марта 2020 года, когда красно-белые дома проиграли "Краснодару" (0:1) в матче чемпионата. В общей сложности в прошлом сезоне он принял участие в 13 играх, не отметившись результативными действиями и получив пять желтых карточек.

"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. В седьмом туре красно-белые на выезде встретятся со столичным ЦСКА, который с 10 очками располагается на пятой строчке. Встреча пройдет 13 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:00 мск.