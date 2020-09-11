Более 300 борцов примут участие в тестовом к юниорскому ЧМ Кубке России в Уфе

Соревнования станут первым турниром для российских борцов после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. В старте, запланированном на 9-11 октября, ожидается участие всех сильнейших российских борцов-классиков. Юниорский чемпионат мира запланирован в Уфе с 16 по 22 августа 2021 года.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 300 борцов будут соревноваться в Кубке России по греко-римской борьбе на призы главы Башкортостана Радия Хабирова в Уфе, который станет тестовым соревнованием к юниорскому первенству мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"В Уфе прошло заседание оргкомитета чемпионата мира среди юниоров и тестового к нему Кубка России. Мы доложили главе республики о готовности поддержать проведение турнира, отработали все вопросы, основным из которых, безусловно, станет вопрос безопасности гостей и участников старта, - сообщил Мамиашвили. - Вне всяких сомнений в Кубке России примут участие все сильнейшие российские борцы греко-римского стиля. В общей сложности мы рассчитываем на участие в Кубке России около 300 спортсменов в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, этот турнир станет для нас этапом подготовки к декабрьскому чемпионату мира в Белграде".

Мамиашвили также сообщил, что во время его визита в Уфу состоялся диалог с президентом Объединенного мира борьбы сербом Ненадом Лаловичем в онлайн-формате: "Мы рассказали ему о предстоящем турнире, о развитии в Башкирии спортивной борьбы и других видов спорта, о работе по направлениям "Борьба в школы" и "Сельский тренер". Лалович отметил динамику развития спорта в Башкортостане".

Оператором Кубка России и юниорского чемпионата мира станет "РК-Спорт", который является спортивной платформой Фонда Росконгресс.