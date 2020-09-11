Газизов заявил, что ФК "Спартак" не ведет переговоры по трансферу Кутепова

Ранее в пятницу агент 27-летнего игрока обороны Дамиано Драго заявил ТАСС о том, что к его клиенту есть интерес со стороны нескольких клубов, среди которых турецкий "Антальяспор", а также две команды из России. Представитель Кутепова отметил, что "Спартак" запрашивает за защитника €5 млн, но может согласиться на €2-2,5 млн, поскольку у клуба есть некоторые проблемы с финансовым фэйр-плей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" не ведет переговоры по трансферу защитника Ильи Кутепова. Об этом ТАСС заявил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

"Мы не ведем переговоры по Кутепову", - сказал Газизов.

Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча; в последний раз он выходил на поле 9 марта 2020 года, когда красно-белые дома проиграли "Краснодару" (0:1) в матче чемпионата. В общей сложности в прошлом сезоне он принял участие в 13 играх, не отметившись результативными действиями и получив пять желтых карточек.

"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. В седьмом туре красно-белые в гостях встретятся со столичным ЦСКА, который с 10 очками располагается на пятой строчке. Встреча пройдет 13 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19:00 мск.