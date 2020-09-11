Победительница зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Конева выиграла чемпионат России

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева заняла первое место на чемпионате России в Челябинске. Спортсменка в лучшей попытке показала результат 14,74 метра.

Второе место заняла Дарья Нидбайкина (14,27), третье - Виктория Прокопенко (14,15). Лучший результат сезона в мире в настоящее время принадлежит Юлимар Рохас из Венесуэлы (14,71). Результат Коневой не может считаться лучшим в мире из-за сильного ветра. По этой же причине не будет учитываться результат спортсменки на Кубке России в Брянске, тогда Конева прыгнула на 14,75 метра.

Кубок России был для 31-летней Коневой первым стартом летнего сезона (чемпионат России - вторым - прим. ТАСС). На зимнем чемпионате России 2020 года спортсменка заняла второе место (14,13), уступив только Наталье Евдокимовой (14,16). На чемпионате мира 2014 года в помещении, который проходил в польском Сопоте, Конева победила с результатом 14,46.