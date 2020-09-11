Чемпионка России в тройном прыжке Конева может больше не выступить в сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России по легкой атлетике 2020 года в тройном прыжке Екатерина Конева может больше не выступить в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем. Об этом 31-летняя спортсменка рассказала ТАСС.

"Этот чемпионат России выдался для меня сложным, уже с разминки все шло не так, как я планировала. Хотела собраться, но никак не могла сделать нормальный разбег, - сказала Конева. - Видимо, слишком долго ждала старта, пересидела лишнее в Челябинске. У меня здесь муж (прыгун в длину Сергей Полянский - прим. ТАСС) выступал, поэтому за него болела и выплескивала столь нужные эмоции".

"Когда Даша Нидбайкина прыгнула на 14,27 м и опередила меня, то, конечно, меня это подстегнуло. Тренер меня предупреждал, что я в очередной раз даю соперницам бороться за победу. Но из-за ветра мне удалось собраться только в последней попытке. Признаюсь, в моей карьере было мало случаев, когда я вырывала победу последним прыжком", - добавила спортсменка.

С 19 по 20 сентября в Сочи пройдет командный чемпионат России по легкой атлетике, который будет последним крупным национальным турниром в году. "Очень может быть, что я не выйду на этот старт из-за определенных проблем со здоровьем", - сказала Конева.