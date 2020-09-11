Спортивные соревнования возобновили в Иркутской области

"У нас полгода практически не проводились соревнования в связи с пандемией. Вчера состоялось заседание санитарно-эпидемиологической комиссии, и комиссия рекомендовала с сегодняшнего дня разрешить проведение спортивных мероприятий, региональных, межрегиональных, всероссийских, на территории Иркутской области", - сказал Богатырев.

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области, где в октябре планируется проведение чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года, разрешили проведение спортивных соревнований на территории региона. Об этом сообщил на встрече со спортивной общественностью Иркутской области в пятницу замминистра спорта региона Павел Богатырев.

На данный момент проведение мирового первенства в Иркутске запланировано с 5 по 11 октября, изначально турнир должен был пройти в период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен из-за пандемии. Сборная России выступает в дивизионе А с командами Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии, сборные Швеции, США и Германии отказались от участия в турнире в обозначенные сроки из-за закрытых границ и сложной эпидемиологической обстановки.

В начале сентября в Иркутске был введен в эксплуатацию ледовый дворец "Байкал", построенный в том числе для проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом.

В Иркутской области с начала пандемии было зарегистрировано более 17,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 71 случай за минувшие сутки. Более 15,6 тыс. заболевших выздоровели, 287 умерли.