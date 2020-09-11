Дюков призвал мини-футбольные клубы внимательно относиться к рекомендациям по коронавирусу

"В этом году и в нашей стране, и во многих других странах в связи с пандемией коронавируса вынужденно были приостановлены розыгрыши большинства спортивных соревнований. Совместные усилия Российского футбольного союза, Ассоциации мини-футбола России и клубов позволили успешно возобновить прерванные чемпионаты с соблюдением всех необходимых мер безопасности и по спортивному принципу распределить места. Важно, что были доиграны не только национальный чемпионат, но также сезон Париматч - Высшей лиги, женского чемпионата, мужского и женского кубков страны. Наша страна - одна из немногих, кто смог доиграть национальные турниры по мини-футболу в полном объеме", - заявил Дюков.

"Ключевым фактором успешного проведения турниров, безусловно, станет строгое соблюдение всех требований утвержденного санитарного регламента. Призываю футболистов, тренеров и персонал команд внимательно относиться к рекомендациям по защите от коронавируса. Уверен, что каждый из вас заинтересован в успешном проведении соревнований", - добавил он.

Прошлый сезон был приостановлен 3 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае АМФР приняла решение возобновить национальное первенство с 1 августа, начав розыгрыш турнира сразу с плей-офф. Такое решение было принято в связи с тем, что с чемпионата страны по финансовым причинам снялся грозненский "Беркут" (в чемпионате России играют девять команд, по итогам регулярного чемпионата в плей-офф отбираются восемь лучших). Чемпионом России впервые стал КПРФ, обыгравший в финальной серии "Газпром-Югру".