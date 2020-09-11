Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене выиграла в своем первом турнире в сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике, который завершается в пятницу в Челябинске. Для лидера национальной команды этот турнир стал первым в летнем сезоне.
27-летняя Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 1,92 метра, взять высоту 1,97 м она не смогла. Второе место заняла Кристина Королева (1,88), третье - олимпийская чемпионка Анна Чичерова (1,85).
Ранее победу в юниорском первенстве одержала Татьяна Ермаченкова, показав результат 1,88 метра.
Лучший результат сезона в мире (2,00) принадлежит двум украинским прыгуньям в высоту: Юлии Левченко и Ярославе Магучих.
На зимнем чемпионате России - 2020, проходившем в Москве, Ласицкене была первой (2,00), а Чичерова - второй (1,91). Титул чемпионки мира 2019 года в Дохе Марии принес прыжок на 2,04 метра. Обладательница серебряной награды чемпионата мира - 2019 Магучих показала тогда такой же результат, но уступила россиянке по попыткам.