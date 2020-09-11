Чемпионка мира в прыжках в высоту Ласицкене выиграла в своем первом турнире в сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике, который завершается в пятницу в Челябинске. Для лидера национальной команды этот турнир стал первым в летнем сезоне.

27-летняя Ласицкене победила, преодолев планку на высоте 1,92 метра, взять высоту 1,97 м она не смогла. Второе место заняла Кристина Королева (1,88), третье - олимпийская чемпионка Анна Чичерова (1,85).