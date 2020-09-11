Лыжница Ступак одержала первую победу после возобновления карьеры

ТАСС, 11 сентября. Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Юлия Ступак (Белорукова) одержала первую победу после перерыва в лыжегоночной карьере, вызванного рождением ребенка. Спортсменка победила во Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые в пятницу прошли в Тюмени.

Ступак победила в спринтерской гонке свободным стилем. Второе место заняла Христина Мацокина, третье - Татьяна Сорина.

"Очень приятно одержать победу, особенно если учитывать, что я не специализируюсь на лыжероллерах, - сказала после финиша гонки Ступак, для которой этот старт стал первым после возвращения в спорт. - Я первый раз побеждаю на летнем чемпионате России. Очень приятно осознавать, что можно родить и вернуться. Но у всех еще много работы, настоящий результат мы увидим зимой".

Ступак 25 лет, она является двукратным бронзовым призером Олимпиады 2018 года

В мужской части соревнований победу одержал Денис Филимонов. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в финальном забеге занял шестое место.