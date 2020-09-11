Завершивший карьеру Конор Макгрегор рассказал о визите допинг-офицеров

ТАСС, 11 сентября. Допинг-офицеры посетили яхту бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора, завершившего карьеру. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на заявление спортсмена в Twitter.

"Что здесь происходит, UFC? Офицеры Антидопингового агентства США этим утром прибыли на мою яхту для тестирования, но я же завершил карьеру. А хотя пусть продолжают, я позволю им тестировать меня", - написал 32-летний Макгрегор.

Макгрегор объявил о завершении карьеры в июне нынешнего года, подобное заявление спортсмен сделал в третий раз. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Осенью 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в титульном поединке.