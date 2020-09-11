Студенты УрФУ проведут футбольный турнир, приуроченный к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) сыграют в футбольном турнире, приуроченном к летней Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, и столетию вуза. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

Турнир состоится 12 и 13 сентября.

"Студенты Уральского федерального университета проведут футбольный турнир к столетию вуза и Универсиаде-2023. 100 спортсменов будут непрерывно играть в футбол 6х6 не менее 2 023 минут", - говорится в сообщении.

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Решение о проведении соревнований в Екатеринбурге было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году, в 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".