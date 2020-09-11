Ласицкене заявила, что недовольна своим результатом на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России по легкой атлетике 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене недовольна результатом, с которым она победила на соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Сегодня у меня очень странные впечатления, я, естественно, недовольна результатом, но хочу сказать спасибо Челябинску за гостеприимство, классный сектор и болельщиков, - сказала Ласицкене. - Это был для меня первый старт этого странного сезона, я первый раз вышла из манежа. Мы понимали, что будет непросто. Тренер меня похвалил, так что все хорошо".

"Никаких планов у меня не было, да и сложно это делать в таком сезоне. Но настроение у меня нехорошее в подготовительном периоде, потому что у меня не было нейтрального статуса. Было понятно, что этот сезон уходит в космос куда-то. Какое-то время назад меня это особо не трогало, но сейчас все по-другому", - добавила спортсменка.

На зимнем чемпионате России - 2020, проходившем в Москве, Ласицкене была первой с результатом 2,00 м. Титул чемпионки мира 2019 года в Дохе Ласицкене принес прыжок на 2,04 м. Обладательница серебра ЧМ-2019 Магучих показала тогда такой же результат, но уступила россиянке по попыткам.