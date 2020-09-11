Тедеско рассчитывает, что футболист "Спартака" Кокорин сыграет с ЦСКА

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско допустил, что нападающий команды Александр Кокорин сыграет в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Об этом он заявил журналистам.

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве 13 сентября и начнется в 19:00 мск.

"Кокорин тренируется с командой с прошлой недели. Рассчитываю, что он сыграет с ЦСКА", - сказал Тедеско.