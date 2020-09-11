Тедеско рассчитывает, что футболист "Спартака" Кокорин сыграет с ЦСКА

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско допустил, что нападающий команды Александр Кокорин сыграет в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Об этом он заявил журналистам.
Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве 13 сентября и начнется в 19:00 мск.
"Кокорин тренируется с командой с прошлой недели. Рассчитываю, что он сыграет с ЦСКА", - сказал Тедеско.
Тедеско рассказал о состоянии игроков, вернувшихся из сборной России. "Пауза на игры сборных - всегда непростое время для нас, ребята вернулись в разные дни. [Георгий] Джикия и [Роман] Зобнин провели два матча, [Зелимхан] Бакаев - один, [Александр] Соболев, к сожалению, не сыграл. Дозировали нагрузки, сегодня тренировались в полном объеме", - отметил он.
В матче квалификации к молодежному чемпионату Европы против команды Польши повреждение получил полузащитник Максим Глушенков. "У него была гематома. Сегодня не тренировался в общей группе", - подчеркнул тренер.
По мнению Тедеско, травма центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева, полученная им в матче молодежной сборной России против болгар, не ослабит оборону армейцев, поскольку Дивеева может заменить Вадим Карпов. "Это молодой игрок, но очень грамотный, вспомните хотя бы эпизод в кубковом матче, когда он заставил Понсе получить вторую желтую карточку. Он может сыграть, может сыграть [Виктор] Васин. [Хёрдур] Магнуссон может сыграть одного из крайних центральных защитников, крайнего защитника. Подбор игроков в обороне у ЦСКА очень хороший", - отметил он.