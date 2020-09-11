Ласицкене не будет ждать конца месяца, чтобы получить нейтральный статус, а уйдет в отпуск

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не собирается ждать последнего момента в вопросе выдачи со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Какова будет моя реакция, если в конце сентября международная федерация выдаст мне нейтральный статус? В это время я уже буду в отпуске. Не будем, наверное, держать форму до конца сентября", - сказала Ласицкене.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен на организацию за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, а также все имевшиеся на тот момент задолженности.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.