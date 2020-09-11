{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

Матыцин принял участие в открытии ледового дворца, построенного к ЧМ по хоккею с мячом

В начале сентября дворец был введен в эксплуатацию

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец "Байкал", построенный в Иркутске в том числе для проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом, открыли в пятницу. В церемонии принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, передает корр. ТАСС с места событий.

"Большая честь поздравить вас с открытием дворца спорта с символичным названием "Байкал". Этот дворец - еще одно свидетельство того, что спорт становится нормой жизни", - сказал Матыцин в приветственном слове.

В начале сентября дворец был введен в эксплуатацию. В пятницу в ледовом дворце начались матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.

На эту тему
В Иркутске ввели в строй ледовый дворец, построенный к чемпионату мира по бенди

На данный момент проведение мирового первенства по хоккею с мячом в Иркутске запланировано с 5 по 11 октября, изначально турнир должен был пройти в период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен из-за пандемии. Сборная России выступает в дивизионе А с командами Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии, сборные Швеции, США и Германии отказались от участия в турнире в обозначенные сроки из-за закрытых границ и сложной эпидемиологической обстановки.

Строительство в Иркутске ледового дворца "Байкал" площадью 55 тыс. кв. м и стоимостью 6,3 млрд рублей велось с осени 2018 года. Спортивный комплекс рассчитан на 6 тыс. зрителей, он включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. В составе объекта также есть спортивный, хореографический, тренажерные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения. Ледовая арена трансформируется в концертную площадку.

Теги
Хоккей с мячомМатыцин, Олег Васильевич
Футбол в России
Агент Кутепова опроверг сообщение о проблемах с финансовым fair play у "Спартака"
Дамиано Драго подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов из Турции
Читать полностью