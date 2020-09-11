Матыцин принял участие в открытии ледового дворца, построенного к ЧМ по хоккею с мячом

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец "Байкал", построенный в Иркутске в том числе для проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом, открыли в пятницу. В церемонии принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, передает корр. ТАСС с места событий.

"Большая честь поздравить вас с открытием дворца спорта с символичным названием "Байкал". Этот дворец - еще одно свидетельство того, что спорт становится нормой жизни", - сказал Матыцин в приветственном слове.

В начале сентября дворец был введен в эксплуатацию. В пятницу в ледовом дворце начались матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.