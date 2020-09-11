Матыцин принял участие в открытии ледового дворца, построенного к ЧМ по хоккею с мячом

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ледовый дворец "Байкал", построенный в Иркутске в том числе для проведения матчей чемпионата мира по хоккею с мячом, открыли в пятницу. В церемонии принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, передает корр. ТАСС с места событий.
"Большая честь поздравить вас с открытием дворца спорта с символичным названием "Байкал". Этот дворец - еще одно свидетельство того, что спорт становится нормой жизни", - сказал Матыцин в приветственном слове.
В начале сентября дворец был введен в эксплуатацию. В пятницу в ледовом дворце начались матчи первого этапа Кубка России по хоккею с мячом.
На данный момент проведение мирового первенства по хоккею с мячом в Иркутске запланировано с 5 по 11 октября, изначально турнир должен был пройти в период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен из-за пандемии. Сборная России выступает в дивизионе А с командами Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии, сборные Швеции, США и Германии отказались от участия в турнире в обозначенные сроки из-за закрытых границ и сложной эпидемиологической обстановки.
Строительство в Иркутске ледового дворца "Байкал" площадью 55 тыс. кв. м и стоимостью 6,3 млрд рублей велось с осени 2018 года. Спортивный комплекс рассчитан на 6 тыс. зрителей, он включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. В составе объекта также есть спортивный, хореографический, тренажерные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения. Ледовая арена трансформируется в концертную площадку.