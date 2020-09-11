Тедеско подтвердил, что "Спартак" ищет футболиста на позицию правого защитника

"Роман Зобнин стремится вернуться в центр полузащиты, потому что играть там - его призвание, - сказал Тедеско. - Ни для кого не секрет, что мы ищем игрока на позицию правого защитника. Если мы приобретем такого игрока, то он должен будет не уступать Роману в этой роли. В противном случае это не имеет смысла".

13 сентября "Спартак" в седьмом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграет с ЦСКА. "Мы отталкиваемся от своей игры, - отметил он. - ЦСКА в последних матчах сыграл по схеме "4-2-3-1", но по большому счету в игре не многое поменялось, у них в атаке есть Никола Влашич, Федор Чалов, Адольфо Гайч, им есть, кем атаковать. Они потратили много денег на усиление состава, они могут сыграть как в пять, так и в четыре защитника", - отметил специалист.

Встреча ЦСКА - "Спартак" пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве, начало - в 19:00 мск.