Ласицкене: неинтересно смотреть международные турниры из-за невозможности участия в них

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка России по легкой атлетике 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене, лишенная в настоящее время возможности выступать на международных стартах, не следит за выступлениями зарубежных соперниц. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ласицкене в пятницу одержала победу на чемпионате России с результатом 1,92 метра. Лучший результат сезона в мире (2,00 м) принадлежит украинским прыгуньям в высоту - Юлии Левченко и Ярославе Магучих.

"Я не смотрела ни один международный старт и смотреть не собираюсь, - сказала Ласицкене. - Я не знаю, что когда будет. Ни за кем не слежу и не знаю, какие результаты они показывают. Мне это абсолютно неинтересно".

31 августа комиссия по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. После того как рабочая группа World Athletics рассмотрит и одобрит этот документ (крайний срок - 30 сентября), международная федерация возобновит выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам.