Олимпийский чемпион Власов планирует выступить на Кубке России по борьбе в Уфе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов планирует выступить на Кубке России на призы главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в Уфе. Об этом Власов сообщил ТАСС.

Ранее в пятницу глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что более 300 спортсменов примут участие в Кубке России. Соревнования станут первым турниром для российских борцов после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Я планирую участие в этом старте, готовлюсь к этому турниру, - рассказал Власов. - Очень хочу там выступить, тем более что соревнований давно не было, с радостью воспринял новость об их проведении. Я никогда не был в Уфе, но слышал много хорошего об этой республике, плюс там тренируется много хороших, талантливых ребят".

В настоящее время Власов и другие члены сборной России по греко-римской борьбе находятся на сборе в Кабардино-Балкарии.

Кубок России пройдет в Уфе с 9 по 11 октября.