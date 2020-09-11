Тренер "Спартака" Тедеско высказался по будущему в клубе футболиста Кутепова

В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 27-летний Кутепов может продолжить карьеру в турецком "Антальяспоре".

"По Кутепову ситуация такова, что связка Маслов - Жиго - Джикия показывает хорошую игру, поэтому у Ильи стало меньше игровой практики, - сказал Тедеско. - У такого игрока, как Кутепов, с таким качествами, в таком возрасте, есть амбиции, он хочет играть больше. Наши двери всегда открыты для диалога, для общения. Илья должен сам сделать свой выбор, решить, каким он видит свое будущее - оставаться в команде и бороться за место в стартовом составе или выбрать другой путь".

Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 9 марта 2020 года, когда красно-белые дома проиграли "Краснодару" (0:1).