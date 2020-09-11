Бразильянка Габейра установила рекорд мира по покорению самой большой волны среди женщин

ТАСС, 11 сентября. Бразильская серфингистка Майя Габейра установила мировой рекорд по покорению самой большой волны среди женщин. Об этом сообщает пресс-служба Мировой лиги серфинга (WSL).

33-летняя спортсменка покорила волну на высоте 22,40 метра, предыдущий рекорд также принадлежал бразильянке - 20,72 метра. Рекорд мира среди мужчин принадлежит бразильцу Родриго Коксе (24,38 метра).

Габейра является одной из самых высокооплачиваемых серфингисток мира, бразильянка дважды номинировалась на премию "Лауреус" как лучшая спортсменка года.

Серфинг вошел в программу Олимпийских игр в Токио решением Международного олимпийского комитета в августе 2016 года. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в 2021 году. Также вид будет представлен на Олимпиаде-2024 в Париже.