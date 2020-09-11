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Сборные по футболу

Гамбург примет жеребьевку финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии

ТАСС, 11 сентября. Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдет в немецком Гамбурге. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чемпионат Европы - 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевку финальной стадии примет Эльбская филармония в декабре 2023 года. В финальном раунде выступят 24 сборных, которые будут поделены на шесть групп.

Германия автоматически попала в финальную стадию чемпионата Европы в качестве хозяйки турнира, остальные участники будут выявлены по итогам квалификации. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года.

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