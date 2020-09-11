Агент Кутепова опроверг сообщение о проблемах с финансовым fair play у "Спартака"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дамиано Драго, агент защитника московского футбольного клуба "Спартак" Ильи Кутепова, опроверг сообщение о проблемах с финансовым fair play у "Спартака", но подтвердил интерес к своему подопечному со стороны клубов из Турции. Об этом Драго заявил ТАСС.

"Вероятно, заявление от моего имени сделал какой-то мошенник. Во-первых, я не знаю, есть ли у "Спартака" проблемы с финансовым fair play, - сказал Драго. - Во-вторых, да, есть интерес со стороны Турции, но я предпочитаю вести переговоры с клубом, а не в газете. О каком-то русском клубе предпочитаю молчать".