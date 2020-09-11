Агент Кутепова опроверг сообщение о проблемах с финансовым fair play у "Спартака"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дамиано Драго, агент защитника московского футбольного клуба "Спартак" Ильи Кутепова, опроверг сообщение о проблемах с финансовым fair play у "Спартака", но подтвердил интерес к своему подопечному со стороны клубов из Турции. Об этом Драго заявил ТАСС.
"Вероятно, заявление от моего имени сделал какой-то мошенник. Во-первых, я не знаю, есть ли у "Спартака" проблемы с финансовым fair play, - сказал Драго. - Во-вторых, да, есть интерес со стороны Турции, но я предпочитаю вести переговоры с клубом, а не в газете. О каком-то русском клубе предпочитаю молчать".
В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что 27-летний Кутепов может продолжить карьеру в турецком "Антальяспоре".
Кутепов выступает за "Спартак" с 2012 года, его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного матча. В последний раз он выходил на поле 9 марта 2020 года, когда красно-белые дома проиграли "Краснодару" (0:1) в матче чемпионата страны. В общей сложности в прошлом сезоне он принял участие в 13 играх, не отметившись результативными действиями и получив пять желтых карточек.
"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков. В седьмом туре красно-белые на выезде встретятся со столичным ЦСКА, который с 10 очками располагается на пятой строчке. Встреча пройдет 13 сентября на "ВЭБ-Арене", начало игры - 19:00 мск.